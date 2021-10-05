Минск призвал ООН обратить внимание на нацизм в Прибалтике и на Украине

05.10.2021 20:44 (Мск), Женева, Вадим Москаленко

Новости Украины

Попустительство со стороны ЕС и механизмов ООН привело к укоренению в странах Прибалтики политики национального экстремизма и разгулу ультраправых группировок на Украине.

Об этом на заседании 48-ой сессии Совета по правам человека заявил советник постпредства Белоруссии при женевском отделении ООН Андрей Таранда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Белоруссия обеспокоена общей тенденцией роста проявлений дискриминации, нетерпимости, насильственного и национального экстремизма. Так, в Европе отдельные политические режимы стран Прибалтики на государственном уровне поддерживают пособников фашистов, героизируют и обеляют их преступное прошлое, преднамеренно фальсифицируют итоги Второй мировой войны. Такие действия характерны для властей Эстонии и Латвии, они несовместимы с демократическими принципами и являются надругательством над памятью миллионов жертв Второй мировой войны. Фактическое игнорирование институтами ЕС указанных проблем в странах Прибалтики на протяжении десятилетий способствовало укоренению и легализации на государственном уровне политики национального экстремизма, жертвами которого стали десятки тысяч людей из числа национальных меньшинств, они до сих пор ущемлены в правах и дискриминируются», – заявил Таранда.

Он также выразил сожаление, что ООН и её правозащитные механизмы, которые была созданы на руинах Второй мировой войны, ничего не смогли противопоставить национальному экстремизму стран Прибалтики.

«В данном контексте призываем УВКПЧ и релевантные мандаты специальных процедур СПЧ безотлагательно включиться в борьбу за права человека представителей нацменьшинств в странах Прибалтики, а также внимательно отслеживать ситуацию в Украине в связи с разгулом ультраправых группировок», – призвал представитель Белоруссии.