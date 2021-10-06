Холмогоров призвал вернуть Минск в состав России по примеру Севастополя

06.10.2021 23:56 (Мск), Москва, Михаил Рябов

Александр Лукашенко после 2014 года занял проукраинскую позицию, поскольку прекрасно осознает, что борьба за Крым, Донбасс и Новороссию в перспективе означает и смерть белорусской незалежности, ведь Минск – это такой же русский город, как Симферополь или Севастополь.

Об этом рассуждает в своем блоге российский обозреватель Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воплощавший прежде волю белорусской части русского народа Лукашенко стал агрессивным тормозом этого процесса. Особенно это стало заметно после 2014 года, когда белорусский лидер занял, по сути, проукраинскую позицию. И это, конечно, не случайно.

Концепция Русского Мира, на которой базируется и воссоединение Крыма, и борьба за Донбасс и Новороссию – это смерть и для белорусской незалежности. Тут все просто – русский народ един, Россия должна быть воссоединена – и точка. И в этих формулировках для Лукашенко содержится конец игры.

Противостояние идее объединения России и Белоруссии, попытки снять этот вопрос с повестки дня, попытки доказать, что Белоруссия это не Россия и никогда ею не будет – стали для Лукашенко в последние годы идеей фикс. Фактически его идеологическими клевретами разработана целая доктрина русофобского лукашизма. Мол, Белорусию хотят захватить российские олигархи, всех ограбить, уронить уровень жизни, и только Батька народ защищает от этих страшных российских олигархов. Одна проблема. Каждый кто пересекал границу Белоруссии знает, что катастрофическое понижение жизненного уровня ты ощущаешь сразу же на первой заправке. Уже даже бедные в большинстве городов и многих селах России живут лучше, чем «средние» белорусы. То есть большую часть народа именно лукашенковская политика держит если не в нищете, то в недостатке. При этом у Лукашенко нет оппозиции с пророссийской стороны. Только с прозападной. Раз за разом играется одна и та же игра. Либо Лукашенко с его ползучией дерусификацией, либо сумасшедшие белорусские оппозиционеры с их ядреной русофобией и дерусификацией быстрой. Выбирай. Ну и российские власти продолжают выбирать Лукашенко. После чего он устраивает очередную провокацию, чтобы оттолкнуть Россию подальше. Российской политике в отношении Белоруссии нужно раз и навсегда отвязаться от Лукашенко. Сформулировать себе стратегическую цель. А цель эта исчерпывающе заявлена в статье Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. А если они едины, то русские и белорусы 0 это и вовсе одно и то же, и было время, когда сам Лукашенко говорил об этом каждый день.

Стратегическая цель – воссоединение, территориальная реинтеграция России, а не некий союз мнимо независимых государств.

А бесконечное маневрирование между Россией и анти-Россией должно быть прекращено. Потому что, если Александр Григорьевич хочет действовать в Москве как в Белорусскии, это значит, что мы имеем право действовать в Минске как в России. И, честно говоря, я не очень понимаю, чем Минск так уж отличается от Симферополя или Севастополя. Хороший русский город», – резюмировал Холмогоров.