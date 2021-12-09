Минск продляет санкции. Украина теряет белорусский рынок
Белоруссия продлила санкции против Украины введя лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Под лицензирование попали аналоги товаров, которые выпускают производят предприятия белорусских концернов «Беллесбумпром» и «Белгоспищепром» – и ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага, мебель, некоторые виды картона и бумажной упаковки, кондитерские изделия, шоколад, печенье, пиво.
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Ранее в МИД Белоруссии заявляли о возможности ввести запрет на импорт продукции, производимой в ряде государств, поддерживающих незаконные санкции против республики.
Таким образом Минск продлил те санкции, которые были введены на полгода в ответ на перекрытие Украиной авиасообщения с Белоруссией после майского скандала с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержания экстремиста-беломайданщика Протасевича. Тогда в перечень лицензируемых товаров также вошли «кондитерка», пиво, обои, туалетная бумага и прочее.
Этот шаг не повлияет на торговлю двух стран, поскольку она и так уже свернута, но зафиксирует потерю белорусского рынка для Украины. Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» завил экономист Александр Охрименко.
«Торговля между Украиной и Белоруссией начала сворачиваться ещё после Майдана, хотя про это особо не говорили. Но если посмотреть по объёмам, то она начала снижаться после 2014 года. Когда-то, в очень хорошие времена Украина поставляла в Белоруссию довольно много. Туда шли наши кондитерские изделия, бытовая техника, туалетная бумага и так далее. Был такой период, когда мы поставляли в Белоруссию большое количество готовой продукции. А после майдана началось сворачивание взаимной торговли», – отметил эксперт.
«Это привело к тому, что объёмы заметно уменьшились, и теперь Украина фактически потеряла белорусский рынок с точки зрения продажи готовой продукции. Введение лицензирования на ряд украинских товаров полгода назад зафиксировало эту потерю, а нынешняя продление этого лицензирования говорит о том, что белорусский рынок потерян, по крайней мере на очень долгое время. Белоруссия как бы подвела черту: всё, рынок потерян», – сказал эксперт.
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