26.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Минск пугает Запад выходом из Совета Европы, но готов приветствовать «искренние» шаги навстречу


Белоруссия готова прекратить любое взаимодействие с Советом Европы.

Об этом сегодня в Минске на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заинтересованы в сотрудничестве с Советом Европы, но если он без согласия с Белоруссией будет принимать решения о «программах сотрудничества» с нашей страной, мы прекратим любое взаимодействие с этой организацией», – сказал Макей, намекая на помощь, которую Совет Европы решил оказать белорусской оппозиции.

Он процитировал одного из Европейских политиков, который заявил, что концепция гуманитарной интервенции в Белоруссии провалилась, и поэтому Европа должна искать способы взаимодействия с этой страной.

«Концепция гуманитарной интервенции – это когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются вмешиваться во внутренние дела того или иного государства. Именно это и происходит в настоящее время в отношении Белоруссии. Наши партнеры не желают прислушаться к официальным аргументам белорусских властей. Мы видим, что и в отношении России это происходит. Они действуют в образах ими же сочиненных сказок», – сказал Макей.

По его словам, Белоруссия «готова приветствовать» посреднические услуги внешних структур.


«Но важно, чтобы это было искренне, заинтересовано и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят: трансфер власти, отстранение действующего руководства и так далее», – добавил Макей.

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