«Минск» – пустой звук: Донбасс фактически интегрирован в Россию – Бородай

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Минские соглашения заключались каждой из сторон для выполнения своих собственных целей и задач, далёких от тех, которые были в них прописаны. Сейчас все эти цели и задачи уже не актуальны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть логика исторического развития, которая не зависит от тех документов, которые лежат на столах у разного рода государственных деятелей. Ситуация с Донбассом понятна – политически интегрирован в Россию, жители Донбасса по большей части являются или будут являться гражданами РФ в ближайшее время, экономика Донбасса – она уже и так интегрирована в экономику России.

Жители Донбасса, в частности государственная бюрократия, а сейчас именно она имеет больший вес, чем бизнес, фактически себя ощущают российским регионом. Правда, регионом ущемлённым в правах, но регионом России. Рекомендую в этой связи обратиться к выступлению главы ДНР Денису Пушилину, который по-прежнему говорит, что Донбасс стремится и идёт в Россию», – заявил Бородай.

«Сейчас понятно, что Донбасс – болезненная точка, но политики со всех сторон – западные, так называемые украинские, российские, донбасские говорят одно и то же: процесс уже не остановить, он слишком далеко зашёл.

Когда в 2014 году возникла донбасская проблема, действительно, было несколько путей решения этой проблемы, в том числе, был возможен для жителей Донбасса крайне нежелательный, но объективно возможен вариант на каких-то условиях возвращения в состав Украины, и этот вариант обсуждался.

Сейчас прошло время, и эта нерешённая проблема уменьшает количество путей её решения, другие пути решения проблемы исчезают, и сейчас остался только один путь – это дальнейшая интеграция Донбасса в Россию через признание и последующее вхождение в состав, или без признания, но остался он только один», – добавил экс-премьер.

«Что касается Минских соглашений, уже абсолютно всем ясно, что они не существуют и не будут выполнены. Я это на протяжении многих лет говорил, что Минские соглашения заключались каждой из сторон для выполнения своих собственных целей и задач, далёких от тех, которые были прописаны на бумаге.

Все эти цели и задачи перестали существовать и на сегодняшний день Минские соглашения являются пустым звуком, что доказывает политические и реальные действия украинских политиков и военных, которые интенсифицируют войну в Донбассе», – заключил Бородай.