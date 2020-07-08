08.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Минск» – пустой звук: Донбасс фактически интегрирован в Россию – Бородай


Минские соглашения заключались каждой из сторон для выполнения своих собственных целей и задач, далёких от тех, которые были в них прописаны. Сейчас все эти цели и задачи уже не актуальны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть логика исторического развития, которая не зависит от тех документов, которые лежат на столах у разного рода государственных деятелей. Ситуация с Донбассом понятна – политически интегрирован в Россию, жители Донбасса по большей части являются или будут являться гражданами РФ в ближайшее время, экономика Донбасса – она уже и так интегрирована в экономику России.

Жители Донбасса, в частности государственная бюрократия, а сейчас именно она имеет больший вес, чем бизнес, фактически себя ощущают российским регионом. Правда, регионом ущемлённым в правах, но регионом России. Рекомендую в этой связи обратиться к выступлению главы ДНР Денису Пушилину, который по-прежнему говорит, что Донбасс стремится и идёт в Россию», – заявил Бородай.

«Сейчас понятно, что Донбасс – болезненная точка, но политики со всех сторон – западные, так называемые украинские, российские, донбасские говорят одно и то же: процесс уже не остановить, он слишком далеко зашёл.

Когда в 2014 году возникла донбасская проблема, действительно, было несколько путей решения этой проблемы, в том числе, был возможен для жителей Донбасса крайне нежелательный, но объективно возможен вариант на каких-то условиях возвращения в состав Украины, и этот вариант обсуждался.


Сейчас прошло время, и эта нерешённая проблема уменьшает количество путей её решения, другие пути решения проблемы исчезают, и сейчас остался только один путь – это дальнейшая интеграция Донбасса в Россию через признание и последующее вхождение в состав, или без признания, но остался он только один», – добавил экс-премьер.

«Что касается Минских соглашений, уже абсолютно всем ясно, что они не существуют и не будут выполнены. Я это на протяжении многих лет говорил, что Минские соглашения заключались каждой из сторон для выполнения своих собственных целей и задач, далёких от тех, которые были прописаны на бумаге.

Все эти цели и задачи перестали существовать и на сегодняшний день Минские соглашения являются пустым звуком, что доказывает политические и реальные действия украинских политиков и военных, которые интенсифицируют войну в Донбассе», – заключил Бородай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть