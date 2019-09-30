Минск рассчитывает менять у Азербайджана оружие на нефть

30.09.2019, Москва, Елена Острякова

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась посетил на прошлой неделе Баку, чтобы обговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поставки в страну белорусского вооружения и возможность поставок азербайджанской нефти.

Об этом в эфире белорусской радиостанции «Рацыя» рассказал белорусский военный эксперт полковник запаса Леонид Спаткай.

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«Скорее Армению исключат из ОДКБ, чем Россия и Беларусь пойдут на разрыв военно-технического сотрудничества с Азербайджаном. Тем более, что в этом плане Беларуси есть что предложить Азербайджану. И это не только «Полонезы», но также оружие для нейтрализации любых беспилотных летательных аппаратов», – сказал Спаткай.

Ранее глава Госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко заявил о разработке «летающего РПГ» – дрона, который сбрасывает осколочные гранаты. Кроме того белорусское КБ «Радар» разрабатывает системы противодействия беспилотным летательным аппаратам.