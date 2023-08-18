«Минск станет вторым Брюсселем» – в Белоруссии уверены, что Москва не прекратит договариваться с Западом

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Став площадкой мирных переговоров, Белоруссия нашла признание в Европе.

Об этом в интервью информагентству «Белта» заявил белорусский военный эксперт Николай Бузин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы стали донором стабильности в нашем регионе. Не зря Минские соглашения были так пропиарены Европой. Время, наверное, затягивали, но суть их была прогрессивной. И мы сумели на своей площадке решить эту задачу. Это был очень сильный шаг нашего государства», – сказал Бузин.

Он считает, что Минск в дальнейшем может претендовать на статус регионального центра.

«Имея такой опыт, в перспективе Беларусь может стать одной из площадок, на базе которой может в дальнейшем строиться новый миропорядок. Почему бы нам не стать вторым Брюсселем? Кто нам мешает. Нужно, чтобы люди, принимающие решения, к этому пришли. Наш следующий шаг может быть в области миротворчества по отношению к нашим ближайшим соседям», – сказал Бузин.