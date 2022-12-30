Минск странно отреагировал на обстрел Белоруссии украинской ракетой

После того, как в Белоруссии упала украинская ракета, прошли целее сутки, и можно уже делать первые умозаключения по поводу произошедшего. Самое главное, что бросается в глаза – разительное отличие в реакции на ракетную атаку со стороны официального Минска и реакция на недавний аналогичный инцидент со стороны Польши.

Помнится, тогда они поставили на уши весь мир и на полном серьезе грозили в отместку за свой подбитый трактор. Остановило их лишь то, что ракета оказалась украинской, и реакция американских сюзеренов, которым трактор с трактористами было, конечно, жаль, но ввязываться из-за них в ядерный конфликт не с руки.

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Пожалуй, можно порадоваться тому, что белорусские власти не стали подражать безобразной истерике польских коллег, и Лукашенко в первые часы после падения ракеты не вышел в экстренный эфир с воинственной речью, взяв, по старой памяти, в руки автомат Калашникова. В таких вещах, все-таки, необходимо хладнокровие.

Вот только реакция Белоруссии оказалась чересчур уж сдержанной. Только вчера в непосредственной близости от крупной деревни упала украинская ракета, а сегодня это происшествие уже пытаются исключить из информационной повестки. Главные новости на сайтах основных государственных медиа – подписание новых законов о деятельности парламента и выступление Лукашенко. О том, что накануне соседнее государство совершило военное нападение на Белоруссию – говорят, но меньше.

До сих пор об этой атаке не высказался никто из первых лиц белорусского государства. Самым высокопоставленным чиновником, прокомментировавшим ракетный инцидент, стал… пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ни Лукашенко, ни новый министр иностранных дел Алейник, ни руководители Минобороны или Генштаба лично не сказали ни слова. Будто бы речь идет о чем-то второстепенным, все было спущено на уровень пресс-секретарей и руководителей профильных структур.

Первое заявление было озвучено официальным представителем Следственного комитета Сергеем Кабаковичем. Оно было довольно грамотным и профессиональным, но в нем вообще отсутствовало слово «Украина», как будто это не было очевидным, и следствие допускало, что Белоруссию обстреляли марсиане. Потом говорили представители Минобороны, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, который сообщил, что белорусская сторона максимально серьезно к этому относится, а в министерство был вызван украинский посол, которому был заявлен решительный протест. От посла потребовали, чтобы Украина провела тщательное расследование.

Украинское расследование – это отдельная история позора. На требование белорусского МИД вскоре ответило украинское Минобороны.

«Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ», – сказано в официальном заявление министерства.

Однако есть одна оговорка, которая делает это заявление настоящим глумлением над Белоруссией – Киев готов пригласить только авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.

Как известно, Белоруссия с такой поддержкой очень даже связана. Выходит, ни белорусские следователи, ни белорусские военные не смогут участвовать в расследовании обстоятельств ракетной атаки на белорусскую же территорию. Зато в нем с радостью поучаствуют такие «авторитетные» для Киева «эксперты», как Христо Грозев и ему подобные.

В результате мы увидим не объективное расследование, а очередную антироссийскую фальшивку, состряпанную западными спецслужбами. Думаете, в Минске возмутились таким беспардонным хамством? Увы, ответа на него до сих пор нет. Выразили озабоченность, вызвали посла и на том ограничились. По крайней мере, пока.

И это, увы, далеко не единственный случай странной гипертолерантности Белоруссии к выходкам Киева. Вот, только один пример. Помните случай с посадкой в Минске самолета с нацистом Протасевичем? Его сложно не помнить – хоть сам Протасевич и оказался той еще крысой, но о произошедшем до сих пор при каждом удобном случае трубят все мировые светочи демократии.

А помните принудительный разворот белорусского «Боинга», на котором летел критикующий киевский режим армянский блогер Мартиросян в 2016 году? Тогда, между прочим, СБУ угрожала поднять в воздух истребители для принудительной посадки авиалайнера. Уверен, помнят немногие. Потому что белорусская сторона попросту спустила дело на тормозах. Пустяки, дескать, дело соседское.

Хотелось бы ошибаться, но, похоже, на тормозах решили спустить и сейчас. Будем дожидаться, пока очередная ракета не угодит в какой-нибудь исполком? Или уже сразу десанта в Бресте?