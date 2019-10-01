Минск требует от Москвы денег за подписание договора

01.10.2019, Москва, Елена Острякова

Подписание Белоруссией соглашения об углублении интеграции с Россией зависит от того, компенсирует ли Москва Минску последствия от налогового маневра по нефти.

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью российскому информагентству РБК, опубликованном сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы заинтересованы в том, чтобы решить все эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности. И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров», – отметил белорусский министр.

Он разразился претензиями в адрес России.

«Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи. Например, когда мы заключаем соглашения, юридические обязывающие документы по тем или иным вопросам, договариваемся двигаться в определенном направлении, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо пересмотреть эти соглашения. Как это было, например, с налоговым маневром.

Мы заключаем договор о создании Евразийского экономического союза. Беларусь и Россия подписывают протокол, который является неотъемлемой частью этого договора, протокол, где мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси.

Но проходит буквально несколько месяцев, и наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход? Наверняка это было уже заранее известно, тогда зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?», – сказал Макей.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных вопросов для Минска и Москвы. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивает свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель) и пытается договориться о компенсации.