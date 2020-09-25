Минск высоко оценил помощь Украины в поставках нефти, альтернативной российской

25.09.2020, Москва, Елена Острякова

Несмотря на непризнание Украиной итогов президентских выборов в Белоруссии, отмену визита президента Владимира Зеленского и форума регионов двух стран, официальный Минск намерен сохранить программы поддержки экспорта на Украину.

Об этом в интервью изданию «Украина Бизнес» заявил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю важным сообщить, что 3 сентября президентом Республики Беларусь принят Указ № 333, которым срок действия программы поддержки экспорта продлен до 2022 года включительно. В рамках данной программы сотрудничество с Украиной ведется с 2015 года. Рассчитываем, что наше сотрудничество с финансовыми учреждениями Украины, как и прежде будет благотворно сказываться на развитии двустороннего товарооборота», – сказал Сокол.

Он напомнил, что правительством Белоруссии подписаны договоры с 5 украинскими и четырьмя лизинговыми компаниями о том, что белорусской стороной удешевляется стоимость кредитов и лизинга на две трети учетной ставки. Такое соглашение готовится заключить «Приват Банк».

«Пять лет практики применения программы льготного кредитования в Украине подтверждают живую заинтересованность в ней с украинской стороны. По этой программе на украинский рынок поставлено более 1200 единиц белорусской техники с привлечением финансирования украинских банков и лизинговых компаний на общую сумму около 40 млн. долларов США», – похвалился белорусский посол.

Он также сообщил, что Белоруссия нарастила экспорт на украинский рынок битума для дорожного строительства – на 62,7% в физических объемах. Доля украинского рынка, занимаемая нашей продукцией, составила почти 80 %.

Белорусские производители сельхозтехники планируют принять участие в масштабной агропромышленной выставке «AgroExpo-2020», которая пройдет в этом году 30 сентября – 3 октября в г.Кропивницком.

На Украине работают 9 совместных сборочных производств: тракторов МТЗ, зерноуборочных комбайнов Гомсельмаш, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ, автомобильной техники МАЗ, троллейбусов Белкоммунмаш, воротных систем, электроизмерительных приборов, а это в том числе и рабочие места.

«Беларуськалий» и Белорусская железная дорога закупили вагоны производства Крюковского вагоностроительного завода, чем поддержали украинское предприятие.

Белорусский дипломат особо отметил сотрудничество с Украиной в сфере поставок нефти, альтернативной российской.

«Одним из самых важных совместных проектов считаю реализацию договоренностей на высшем уровне по использованию украинской нефтетранспортной системы для поставок нефти морским путем на Мозырский НПЗ. Это взаимовыгодный проект. За март-сентябрь 2020 г. в порту Южный Одесской области разгружено 7 танкеров с нефтью.

Всего морским путем через Украину поступило около 620 тыс. тонн нефти, которая прокачана на Мозырский НПЗ. Выработанные на предприятии нефтепродукты пошли на украинский рынок. И это не только топливо. За январь-август 2020 года Беларусью поставлено в Украину 1,21 млн. тонн дизтоплива, 0,54 млн. тонн бензинов, 210,0 тысяч тонн газа, и как я уже упоминал – 317,9 тыс. тонн битума», – сказал Сокол.

Напомним, в начале сентября посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, отозванный в Киев «для консультаций», устроил скандал скандал на границе, объявив “дипломатическую войну”.

На ноту украинского МИД по этому поводу в Минске не ответили.