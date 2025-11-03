Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине больше не следует надеяться на подписание с Россией соглашений по типу Минских.

Об этом в беседе с признанным Россией иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минска-3 три не будет. Потому что Минск предлагал компромисс. Более того, Минск, особенно Минск-2, предлагал вариант, согласно которому территории Донецкой и Луганской народных республик, как они себя называли, вернутся обратно в Украину на автономных правах. Это было компромиссное решение. Сейчас об этом речь не идёт. Сейчас речь идёт исключительно о территориальных уступках Украины», – отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что Россия вообще не допускает передачи Украине каких-либо территорий.

Политолог добавил, что ранее Россия не исключала заморозку по линии соприкосновения, но затем ужесточила требования, требуя вывода ВСУ из остающейся под киевским контролем части ДНР, гарантируя в ответ заморозку в Запорожской и Херсонской областях.