«Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье» – Бондаренко
Украине больше не следует надеяться на подписание с Россией соглашений по типу Минских.
Об этом в беседе с признанным Россией иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Минска-3 три не будет. Потому что Минск предлагал компромисс. Более того, Минск, особенно Минск-2, предлагал вариант, согласно которому территории Донецкой и Луганской народных республик, как они себя называли, вернутся обратно в Украину на автономных правах. Это было компромиссное решение. Сейчас об этом речь не идёт. Сейчас речь идёт исключительно о территориальных уступках Украины», – отметил Бондаренко.
Он подчеркнул, что Россия вообще не допускает передачи Украине каких-либо территорий.
Политолог добавил, что ранее Россия не исключала заморозку по линии соприкосновения, но затем ужесточила требования, требуя вывода ВСУ из остающейся под киевским контролем части ДНР, гарантируя в ответ заморозку в Запорожской и Херсонской областях.
«Украина не согласилась, начала говорить: «Нет-нет, давайте уже по линии соприкосновения заморозку проведём». Россия вновь поднимает ставки. Сейчас Украина начинает уже сомневаться, удержит ли она Донбасс. Вот начинает робко говорить: «А что вы там предлагали два месяца назад?» Сейчас говорят: «Нет, сейчас мы идём дальше». Россия говорит, неформально, по неформальным путям передано, что Левобережная Украина как минимум – цель России», – заключил Бондаренко.
