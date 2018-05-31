31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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“Минская” переговорщица Порошенко обозвала представителей Донбасса “обезьянками Путина”

Украина никогда не будет вести прямых переговоров с республиками Донбасса – только с Россией, которую Киев обьявил “агрессором”, а также “идеологом и спонсором войны”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написала в Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

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“Мы в Минске и сегодня, и все эти годы еще и еще раз четко заявили однозначную позицию: никаких “прямых перговоров” с марионетками, никакой легитимизации “республик”, которых не существует. Есть украинский, оккупированный Россией, Донбасс. Киев будет говорить с Москвой – идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти. Тема переговоров – Россия должна уйти из Донбасса”, – написала представитель Порошенко.

Геращенко добавила, что за войну, по ее мнению, “несет ответственность Путин, а не его “обезьянки”, поэтому “любые разговоры о прямых переговорах с Донецком и Луганском – не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля”.