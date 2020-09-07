Минские майданщики перешли к угрозам Путину

07.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусские протесты становятся откровенно антироссийскими как по форме, так и по своему содержанию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет минский политолог Алексей Дзермант.

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«После флагов ЕС и Украины на митингах предсказуемо появились антироссийские лозунги», – отмечает эксперт.

В подтверждение своих слов он публикует подборку фотографий с последнего оппозиционного марша в Минске.

Если раньше протестующие старались избегать антироссийских лозунгов, то сейчас раскрылись по-полной.

Россию местные майданщики обвиняют в предательстве.

Кроме того, появились плакаты с угрозами в адрес российского президента Владимира Путина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты пришли к выводу, что западные кураторы белорусского майдана планируют выводить на первые роли националистов