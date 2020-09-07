Минские майданщики перешли к угрозам Путину
Белорусские протесты становятся откровенно антироссийскими как по форме, так и по своему содержанию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет минский политолог Алексей Дзермант.
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«После флагов ЕС и Украины на митингах предсказуемо появились антироссийские лозунги», – отмечает эксперт.
В подтверждение своих слов он публикует подборку фотографий с последнего оппозиционного марша в Минске.
Если раньше протестующие старались избегать антироссийских лозунгов, то сейчас раскрылись по-полной.
Россию местные майданщики обвиняют в предательстве.
Кроме того, появились плакаты с угрозами в адрес российского президента Владимира Путина.
Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты пришли к выводу, что западные кураторы белорусского майдана планируют выводить на первые роли националистов
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