Минские майданщики жалуются, что на митинги ходит все меньше людей

21.09.2020, Москва, Олег Кравцов

В Минске падает численность протестующих, которые принимают участие в акциях протеста против президента Александра Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале о воскресной акции оппозиции пишут «Известия».

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«Такого малого количества не было даже в дождливые дни. Видимо, тактика по мгновенному разгону сработала – люди не идут в общей толпе, поэтому масштаба сегодня нет», – сказал журналисту издания очевидец, сочувствующий майданщикам.

По его словам, протестующих в Минске собралось «почти в два раза меньше, чем неделю назад».

Еще один собеседник говорит, что плакатов и бело-красных националистических флагов стало заметно меньше – мол, люди с символикой рискуют быть задержанными в первую очередь.

«Вообще, чувствуется общее напряжение, будто бы все пришли сюда, как на работу», – констатировал очевидец.

В свою очередь политолог, руководитель минского аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко прогнозирует, что протесты и дальше пойдут на убыль, поскольку реальных результатов от них нет. Эксперт полагает, что максимум протесты продлятся до ноября – до первых холодов, отметил в беседе с «Известиями» политолог, руководитель аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко.

«Масштаб шествий сильно уменьшился, это больше не ежедневные акции протеста, а локальные шествия, больше похожие на собрания «клубов по интересам», – подчеркнул Мусиенко.