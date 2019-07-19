Минские соглашения мертвы: Хватит предавать Донбасс

19.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Преданные сбежавшими «элитами», продолжающие пятый год сражаться и содержать под обстрелами в порядке свои города, жители Донбасса заслуживают того, чтобы и в Киеве, и в Москве уважали их мнение, заключающееся в невозможности возвращения в состав Украины.

Об этом заявили эксперты на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс как субъект состоялся. И указ президента Путина о том, что он упрощает получение российского гражданства не только для граждан ДНР и ЛНР, но и для жителей всей Донецкой и Луганской областей, – этот указ, на самом деле, субъективизирует Новороссию. Ту Новороссию, о которой последние годы как-то все забыли, даже не было принято уже вспоминать», – отметил российский политолог Олег Бондаренко.

«Слить» Донбасс, о чём многие говорили, чего многие бы хотели и о чём, к сожалению, мы слышим различные заявления не только в Киеве, но и здесь (о том, как «было бы здорово вернуться к ситуации до 2014 года») – это уже не получится.

Минские соглашения, на мой взгляд, давно мертвы и вряд ли возрождаемы. На Донбассе выросла новая элита, подрастает первое поколение независимых дончан и луганчан…

Президент Путин выступает, скорее, стратегом, он не торопится принимать такие важные решения, значимость которых мы сможем оценить только спустя годы.

Следующим указом, наверное, было бы правильно поменять нынешнюю миграционную политику в сторону упрощения получения гражданства для всех русских, вне зависимости от их рождения и проживания, и, наконец, стать страной, которой является Израиль для евреев, Германия для немцев», – добавил эксперт.

Донецкий социолог Евгений Копатько отметил, что жители республик заплатили за свою субъектность кровью.

«Скажите, в Донецке вы спросили людей, как они хотят видеть? Они субъектность свою завоевали за пять лет. Я расскажу как социолог одну вещь, я в Европе презетнтовал эти цифры – когда 53 процента граждан ДНР и ЛНР сталкивались лично с риском для жизни…

Донецк и Луганск находятся фактически на линии фронта, и когда тяжёлая техника не отведена, а ты находишься в центре Донецка, где до линии фронта километров 15 по прямой», – напомнил эксперт.

По его мнению, на примере Донбасса можно наблюдать подвиг простых людей и предательство местной «элиты», которая сбежала от войны, бросив своих земляков.

«Элиты находятся в Киеве – владельцы заводов, пароходов, газет, а народ воюет по другую сторону, как вы думаете, долго так жить можно? Потому что, в принципе, вся элита из Донецка выехала.

В мире не было такого прецедента, представьте, возьмём виртуальную страну: выезжает губернатор, выезжают депутаты, весь бизнес и весь менеджмент, и люди как-то сами воюют и содержат город в порядке. Вдумайтесь в эту реальность», – добавил Евгений Копатько.