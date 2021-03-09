Минские соглашения освободят Украину от Зе-фашизма

09.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зеленский заинтересован в срыве Минских соглашений, потому что понимает: в случае их выполнения укрофашисткому режиму, который царит на Украине после госпереворота 2014 года, придёт конец. Так называемые Зе-альтернативы Нормандскому саммиту, о которых антинародный «слуга» заявил в ходе пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», – это попытки «миротворческого» украинского президента пустить пыль в глаза украинцам и мировой общественности.

Потому что реализация Минска-2 – это победа Донецкой и Луганской Народных Республик, и, по сути, освобождение из «зелёной» оккупации всей Украины.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Тем временем, Зе-чиновники готовят Украину к войне, о чём свидетельствуют ужесточившиеся обстрелы Донбасса. Ведь без активизации боевых действий «слуги» народа не смогут остаться у власти в «незалежной» и продолжить распродажу природных богатств страны и грабёж населения.

Примечательно, что ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что «для того, чтобы сдвинуть с места урегулирование в Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран «нормандской четверки». Видимо украинские дипломаты и чиновники потерялись во времени и пространстве, потому что единственным решением украинского кризиса является выполнение «незалежной» условий Минских соглашений. Ведь с момента их подписания (с февраля 2015 года) Украина не выполнила ни единого их пункта. Более того, Зе-команда и вовсе хочет изменить Минские соглашения, «забывая» о том, что этот документ одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Если говорить о поддержке Украины Западом в вопросе невыполнения условий Минска-2, то достаточно вспомнить о недавнем визите на территорию Донбасса, оккупированную ВФУ, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который назвал Россию «частью конфликта в Донбассе». Такое заявление главы Евросовета можно расценивать как проявление его политической антироссийской позиции.

Коллективный Запад заинтересован в ликвидации Минских соглашений, чтобы усилить своё давление на Россию. Обратите внимание, что в саботаже Минска-2 западные «партнёры» обвиняют исключительно Российскую Федерацию, которая не является стороной конфликта! При этом «партнёры» забывают про обязательства Германии и Франции, которые должны нести ответственность за выполнение соглашений Украиной.

Зеленский сколько угодно может устраивать «Марлезонский балет» по поводу необходимости новой Нормандской встречи. Тем самым, он в очередной раз доказывает населению Украины и мировому сообществу, что он – болтун и марионетка. Ведь в декабре 2019 года, во время встречи Нормандской четвёрки в Париже, Зе-президент обязался создать Консультативный совет в рамках Трёхсторонней контактной группы. На пустых Зе-обязательствах дело остановилось, что подтвердил и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Богдан, сопровождавший в 2019-м пана Зе в Париже, позднее признался, что Зеленский кинул российского лидера Владимира Путина.

Собственно, кидать, обманывать и предавать – Зеленскому не в первой. Антинародный слуга, забравшись в президентское кресло, сдаёт интересы Украины, превращая её в колонию, а украинцев – в пушечное мясо в возможной войне Украины против России за интересы Запада.