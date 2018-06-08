08.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Минские соглашения от Порошенко. Оригинальная трактовка

Президент Украины Петр Порошенко рассказал сегодня студентам Киевского национального университета о том, как он понимает Минские соглашения. Трактовка получилась неожиданной. Оказывается, основные обязательства взяла на себя Россия по предложению самого Порошенко.

«Есть обязательства, которые Россия взяла на себя в Минских соглашениях. Первое обязательство – вывести все иностранные оккупационные войска с оккупированной территории. Второе: Донбасс – это территория Украины. Третье: вывести вооружение, технику, танки, артиллерийские системы, системы залпового огня в места хранения и отвести от линии соприкосновения. Четвертое: разоружить незаконные воинские формирования. Создать компонент безопасности для начала политического процесса. Это то, что предложил я перед подписанием Минских соглашений в феврале 2015 года», – сказал Президент Украины.

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Он не упомянул 4-8 пункты соглашений, где речь идет об обязательствах Украины по обеспечению нормальной социальной обстановки и выборов на Донбассе, обмена пленными, амнистии. Согласно Минским соглашениям только после этого возможно разоружение и передача контроля над границей. Зато Порошенко рассказал о миртоворцах ООН, которые в Минских соглашениях не упомянуты.

«Я тогда еще постоянно настаивал на миротворческой миссии с мандатом Совбеза ООН. Тогда все страны-члены Совбеза отказались от этого. Сегодня мы настойчиво проводим необходимость миротворческой миссии на всей территории, а не на линии соприкосновения. Полномасштабным мандатом – разоружением незаконных формирований включительно и контролем неконтролируемого участка украино-российской границы», – сказал Порошенко.

По его мнению, только миротворцы ООН позволят создать условия для проведения местных выборов на территории ОРДЛО по украинскому законодательству с украинскими избирательными комиссиями с участием украинских партий.

Для меня это принципиально: заходят миротворцы, обеспечивают компонент безопасности, делаем выборы. Должны транслироваться украинские СМИ. Свободное волеизъявление граждан будет обеспечено ОБСЕ», – сказал Порошенко.

Он также рассказал, что намерен обсуждать с новыми властями на Донбассе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«И с теми, кого выберут украинцы, проживающие на Донбассе (россияне точно должны выйти), мы будем вести разговор в пределах их компетентности. Какие песни петь, на каком языке говорить, какой местный бюджет должен быть, как экономику развивать. Вопросы внешней политики и обороны исключительно в компетенции центральной власти», – сказал Порошенко.