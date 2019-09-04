Минский беглец: Белоруссия тайно оказывает США военно-транспортные услуги

04.09.2019, Москва, Елена Острякова

США активно используют услуги Белоруссии в операциях с международной торговлей оружием, хотя и продолжают ее считать «диктатурой».

Об этом в эфире youtube-канала Ukrlife.TV заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Беларусь выполняет роль контрабандной калитки. Лукашенко пытается монетизировать эту потребность в свободу собственного маневра. Он понимает, что «нашим сукиным сыном» он не может быть, но полезным сукиным сыном – вполне. Так получилось, что совпали и интересы белорусов по обретению суверенитета, и Лукашенко, и поляков, и американцев», – сказал Тышкевич.

По его словам представители «американской военщины», то есть различных силовых структур США регулярно посещают Минск. При этом снятие американских санкций с белорусской нефтяной компании эксперт связал с поставками в 2015-16 годах через болгарскую фирму-прокладку противотанковых ракетных комплексов сирийской оппозиции. Перевозку осуществляла белорусская транспортная авиакомпания «Рубистар». Операция финансировалась из США.

«Рубистар» также оказывала услуги по перевозке сил НАТО в Афганистан, а также при ряде сделок в Азии и Северной Африке. В этой связи Тышкевич не считает случайностью, что белорусский завод, несмотря на санкции, получил заказ на модернизацию самолетов Су-25 из страны-члена НАТО Болгарии.

Впрочем, по данным Тышкевича, Белоруссия не ограничивает свое военное сотрудничество проектами, в которых заинтересованы США. К примеру тягачи для северокорейских ракет поставляла китайская фирма, заключившая договор с Минским заводом колесных тягачей.

«В Белоруссии оно формально производит лесовозы. Точно также «богданы», на которых ездит украинская армия, совместного производства с Украиной это грузовики повышенной проходимости. Точно также бронеавтомобили «Варта» – это спецавтомобили для МЧС», – утверждает Тышкевич.

Кроме того, по его словам, МАЗ заключил договор с заводом в Иране, а трое белорусских специалистов попали под бомбежку в Сирии на заводе, находящемся на территории подконтрольной правительству Асада.