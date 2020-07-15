Минский «майдан» отпинали и разогнали

15.07.2020, Москва, Елена Острякова

Протесты во вторник вечером в Минске показали слабость и неорганизованность белорусской оппозиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акции почему-то были стихийными. Людей собрали через соцсети за несколько часов. Но сегодняшний отказ белорусской ЦИК зарегистрировать кандидатов в президенты, альтернативных Александру Лукашенко, нельзя считать неожиданностью. К этому все и шло.

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В то же время, власти к протестам оказались готовы. Минск был заполнен милицейскими автозаками, подтянули внутренние войска.

Анонимные телеграм-каналы восклицали по поводу «особой атмосферы», но передать ее не могли. Народные и профессиональные операторы остерегались подходить близко к протестующим, чтобы не попасть в руки ОМОНа.

Трансляций в Интернете не было. Белорусские особисты технично нейтрализовали всех прозападных и западных журналистов, вещавших в прямом эфире: «Радио Свобода», «Белсат», «Европейское радио».

Имели место стычки протестующих с правоохранителями, но в основном они предпочитали удирать.

Правозащитники сообщают о 70 задержанных. Это примерно 1% от общего числа протестующих. В целом их немногим больше, чем на зимних одобренных властями гуляниях против интеграции с Россией.

«Логика власти проста. Идет размазывание протестной волны тонким слоем по всему лету. Часть остудили в мае-июне через разгоны и аресты соратников Тихановского, часть хотят остудить в июле через нерегистрацию Бабарико и Цепкало, оставшихся – в августе понятными мерами. Властям так легче, чем, если бы всем дали накопить надежды к одному дню, потом показали бы им 80, и столкнулись с кульминацией всей этой энергии в один день. Теперь часть уйдет в депрессию или бойкот, кто-то дойдет до участков, кто-то – до площади. Разделяй и властвуй. Рецепту тысячи лет», – прокомментировал ситуацию у себя в телеграм-канале оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман.