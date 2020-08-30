Минский майдан впервые не выполнил указаний польских кукловодов

30.08.2020, Москва, Елена Острякова

Протесты в Минске были сегодня по сложившейся воскресной традиции наиболее многолюдными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гуляния» на этот раз стали тематическими, поскольку совпали с днем рождения Александра Лукашенко. Правда белорусский президент любит повторять, будто не уверен, что родился 30 августа, поэтому предпочитает отмечать день рождения младшего сына Николая – 31-го.

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По призыву координирующей протесты польской сеточки телеграм-каналов протестующие принесли на мероприятия «подарки» Александру Лукашенко. Самым габаритным был посаженный на каркас тканевый таракан – дань обидному прозвищу, которое придумал для белорусского президента находящийся уже несколько месяцев в СИЗО блогер Сергей Тихановский. Несли также и большие тапки, которыми нужно этого таракана прихлопнуть, и траурные венки с именем Лукашенко.

Плакаты также представляли собой обидные и оскорбительные «поздравительные открытки»: «С днем свержения тебя!», «С днищем!», «Говнокомандующий», «Маск, подари ему уже ракету».

Также было несколько групп «гробовщиков», которые пританцовывая тащили бутафорские гробы с надписями «Диктатура».

Милиция еще с ночи перекрыла проход к площади Независимости, с которой безуспешно всю прошлую неделю пыталась отогнать небольшие группы протестующих.

Утром к ограждению подошли девушки в национальных костюмах и бросили в направлении Дома правительства тыквы, что символизировало древний обычай «давать гарбуза» – отказ невесты нелюбимому жениху.

Прошлый раз националистическая оппозиция устраивала такой же аттракцион зимой под российским посольством, когда при покровительстве властей протестовала против интеграции с РФ.

Уже днем, когда толпа начала накапливаться в центре, ей перекрыла подходы к площади еще и спецтехника, выглядевшая весьма угрожающе.

Несколько молодых людей демонстративно полежали на дороге. Тогда же по официальному сообщению белорусского МВД были задержаны трое парней, пытавшихся напасть на служебную машину. Сами протестующие утверждают, что задержано было 70 человек.

Потолкавшись несколько часов в центре, толпа двинулась ко Дворцу независимости – резиденции белорусского президента. На тот момент мобильный интернет в центре был официально отключен. Это сыграло злую шутку с «польской сеточкой», которая привыкла управлять протестующими, как опытные крысоловы. Координаторы попытались изменить маршрут колонны, предложив двигаться к площади к станциям метро «Молодежная» и «Пушкинская», и даже выложили подробную карту. Но их подписчики не увидели этого сообщения.

В результате внушительная толпа собралась на проспекте Победителей перед Дворцом, скандируя «Мы на день рождения».

Как и в прошлое воскресенье их встретил заслон из спецназа и спецтехники.

По Минску к президентской резиденции проследовала колонна БТРов.

Толка остановилась. Тут неожиданно инициативу взяла на себя глава штаба находящегося в СИЗО несостоявшегося кандидата в президенты Мария Колесникова – единственный заметный лидер оппозиции, который до сих пор не сидит и не сбежал за границу.

Она потребовала, чтобы ее с группой товарищей пропустили во Дворец на переговоры. Естественно, никто и не подумал удовлетворить требование оппозиционерки.

Протестующие вплотную придвинулись к милицейскому кордону. Правоохранители дежурно просили собравшихся разойтись. У Колесниковой сдали нервы, и она распорядилась выполнить просьбу милиции, потому как протест мирный.

Напомним, в прошлое воскресенье финал акции ознаменовал вертолет, приземлившийся рядом с резиденцией. Тогда протестующие решили, что это Лукашенко эвакуируется. На самом деле все было наоборот: президент прибыл во дворец с автоматом и младшим сыном в бронежилете. Моментально в интернет было выложено видео, на котором Лукашенко, озирая из вертолета проспект, заявляет: «Как крысы разбежались».

Сегодня все произошло естественным путем: начался сильный ливень и протестующие разошлись. Самых стойких вяло разогнал ОМОН. Видимо именинникам было лень экипироваться и позировать перед операторами. Впрочем, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выложила в интернет фото шефа с автоматом, утверждая, что оно свежее.

Интернет после окончания акции снова заработал.