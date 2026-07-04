Минский политолог: Вместо Белоруссии в конфликт вступит Брянская область

Елена Острякова.  
04.07.2026 23:46
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Россия, Украина


Новый фронт скоро откроется на севере Украины, но не со стороны Белоруссии, а со стороны Брянской области РФ.

Об этом белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый фронт скоро откроется на севере Украины, но не со стороны Белоруссии, а со...

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«Брянское направление может скоро открыться. Не с целью похода на Киев. Особо по брянским лесам и болотам до Киева на дойдешь. Но с целью перерезания логистики зайти в тыл к сумской группировке и растянуть участок фронта было бы эффективно», – сказал Воскресенский.

При этом Белоруссия восстановит на своей границе ретрансляторы, которые так раздражают украинского узурпатора Владимира Зеленского.

«Что-то нейтрализовать на своей территории может только белорусская сторона.  И потом, ретранслятор, прикрученный к вышке, это такая вещь, которая после «нейтрализации» запросто прикручивается снова. Для того, чтоб он там не висел, нужна добрая воля белорусской стороны, потому что мы, как планировали, так и будем помогать русской армии реализовывать цели СВО, потому что она обеспечивает нашу национальную безопасность», – сказал Воскресенский.

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