Минский процесс может свернуться по вине Лукашенко

06.08.2020, Киев, Максим Карпенко

История с задержанными в Белоруссии россиянами может поставить крест на существовании переговорной площадки в Минске.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, до этого белорусскому руководству удавалось сохранять нейтралитет и лавировать между Украиной и Россией.

«Почему Минск был выбран как переговорная площадка для так называемой ТКГ с участием представителей так называемых ДНР и ЛНР? Потому что это нейтральная страна по отношению к Украине и России, Лукашенко Крым российским не признал, солярку для танков поставлял украинских. Не вмешивался принципиально в эти все российско-украинские войны языковые и реальные. А

если там поменяется в ту или другую сторону ситуация, можно будет тогда сказать, что Минск является такой переговорной площадкой, потому что он занимал более-менее нейтральную сторону? Встанет вопрос: а где собираться, а стоит ли собираться? Или если выдадут этих российских граждан, которые участвовали в конфликте на Донбассе. А тех, кто теоретически приезжает или может приехать в Минск?..

Лукашенко занял в 14-м году нейтральную позицию, а если все это накроется, то какие минские переговоры, в каком Минске, в то, которые был уже или который есть после всей этой истории», – заявил Карасев.