«Минский проект урегулирования умирает» – Погребинский

17.09.2020, Киев, Максим Карпенко

После ситуации вокруг «отравления» российского блогера Алексея Навального, повлекшей за собой ухудшение отношений России и Германии, смысла в «нормандском формате» и «Минских соглашениях» больше нет. России не нужно собираться в формате «четверки», ей следует переходить к прямым переговорам с США как с хозяином положения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама идея минского проекта урегулирования, она умирает сейчас не только потому, что разговаривать с Киевом, как жизнь показала, чаще всего бессмысленно – никаких существенных движений, бесконечные разговоры ни к чему не приводят. Не хочет Киев, как раньше Порошенко, не хочет и Зеленский с командой двигаться по пути политического регулирования в рамках минского процесса. Зачем этот минский процесс?

Я все эти годы пытался доказать, что надо «Минск» и все. Сейчас, после резкого ухудшения отношений Москвы и Запада, – раньше же было две Европы. Европа «старая» – Германия, и Европа «молодая» – прибалты, Польша и так далее. Вот теперь, после этой истории с «Новичком», Навальным и так далее в противостоянии как будто бы слабой Польше, прибалтам они выиграли. Это отличие исчезло.

Теперь Германия – это то же, что Польша или Литва какая-нибудь. Потому что то, что произошло в последние две недели с Навальным, показывает, что история уважительных, спокойных отношений между Москвой и Берлином закончилась. Хотел бы ошибаться, но если она закончилась, то спрашивается, зачем Путину этот «Нормандский формат»? Это бессмысленно.

Получается, что Меркель, при определенных обстоятельствах «ляжет» под указания, которые приходят от транснациональных компаний американского сжиженного газа. Она просто приняла решение, которое лишает смысла какие-либо переговоры. Надо переговариваться в американцами тогда. Просто они хозяева ситуации и, если о чем-то говорить, то с ними. Нет смысла говорить в «нормандском формате» вообще», – заявил Погребинский.

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