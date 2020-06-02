Минского формата нет, есть «майданчик» – Климкин

02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минские соглашения – это «глухой угол», поскольку Украина с Россией с самого начала понимали эти договорённости абсолютно по-разному.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакого минского формата, есть минский майданчик, на нем собираются обговаривать практичные вопросы. Есть нормандский формат, а никакого минского формата нет. Есть ТКГ, там есть мы, там есть страна-агрессор и там есть ОБСЕ. Фактические это и есть площадка для решения практичных вопросов», – заявил экс-министр.

«Я считаю, что проблема не только в глухом углу [в который зашёл минский процесс], сам «Минск» по сути – это уже глухой угол, поскольку мы с Россией с самого начала понимали это абсолютно разным образом. И не только последовательность [выполнения пунктов Минских соглашений])», – добавил Климкин.