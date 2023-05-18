Минспорта уверяет что на Донбассе не «даст заднюю», как в Крыму

Госдума РФ приняла закон об интеграции четырех новых субъектов в единую спортивную систему России.

Клубам будет предоставлено соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам — возможность участвовать в стартах на всероссийском уровне.

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Депутат Владимир Исаков поинтересовался, не помешают ли интеграции санкции международных спортивных организаций.

«Только в 2023 году крымские клубы начинают лицензирование для того, чтобы участвовать во внутреннем чемпионате России по футболу. 9 лет ждали клубы, когда наконец им разрешат участвовать в российских соревнованиях. Понятно, что были угрозы со стороны международных федераций, вплоть до исключения РФ. Но сейчас, в условиях, когда наш спорт находится в серьезном санкционном давлении, в международных соревнованиях мы практически не участвуем, есть тревога, что опять международные федерации будут давить, запугивать, и мы включим заднюю. Прошу вас не делать этого, чтобы Донецк, Луганск, Запорожье были полностью включены в российский спорт», – сказал Исаков.

Замминистра спорта Андрей Федоров уверил депутата, что и крымский спорт в России не дискриминировался, и с новыми регионами этого не произойдет.

«Во-первых, заднюю мы не давали. Мы всегда исходили из того, что все команды РФ должны принимать участие в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях. Давление со стороны международных организаций всегда было, и мы от этого никуда не уйдем. Они будут пытаться всячески нас ограничивать, вводить дискриминационные санкции, но сейчас изменилась позиция российского футбольного союза, это если говорить о том, почему так долго эти вопросы решались. Позиция министерства спорта и правительства всегда была направлена на то, чтобы поддерживать участие во всероссийских соревнованиях команды новых субъектов: как Крыма и Севастополя, так и новых четырех территорий. Будем делать все, чтобы задней не произошло», – уверял Федоров.

В новых субъектах предусматривается формирование и финансирование региональных спортивных сборных команд, предоставление мер соцподдержки чемпионам и призерам крупных международных спортивных соревнований. Развиваемые в соответствующих субъектах РФ виды спорта смогут быть включены в общероссийский перечень базовых видов спорта.

Предстоит восстановить или отремонтировать порядка тысячи спортивных объектов.