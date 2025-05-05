Минтранс провалил досмотр автомобилей перед Крымским мостом на майские
Пункты досмотра на Крымском мосту оказались не готовы к наплыву туристов в начале мая. Новый досмотровый комплекс со стороны Тамани не укомплектован сотрудниками охраны Минтранса. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава региональной ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Банально не хватает персонала для досмотра автомобилей. Все мы сегодня пытаемся экономить бюджет, сокращать затраты. И зачастую экономят не на том, чем нужно. Увы, спрогнозировать заранее такой поток на майские праздники было сложно. Но сейчас начнётся сезон отпусков. Где-то с середины июня, как только море прогреется, поедет основной поток туристов на побережье. И управление вооружённой охраны Минтранса России должно предпринимать действия к увеличению на летний сезон количества людей. Такую же проблему с нехваткой персонала испытывают пограничные комплексы, которые стоят на административной границе Крыма с Херсонской областью. Да, там построены новые пункты, всё есть, но не хватает людей», – сказал Цуркин.
По словам эксперта, официальный ТГ-канал Крымского моста вместо 6-7 часов в пробке информировал о 3-4 часах, тогда как гости из Центральной России могли бы использовать сухопутный маршрут вместо ожидания на мосту.
«Массовый въезд начнётся где-то с середины июня и будет продолжаться до середины июля. А потом с числа 10 августа начнется массовый выезд, потому что детей надо собирать в школу. Эти пиковые даты понятны, и здесь вопрос – если есть пропускная способность, то надо просто привлекать людей, а не экономить бюджет. Брать их во временный штат, на контракт, есть большое количество механизмов, как это реализовать. Надо просто брать и делать», – заключил Цуркин.
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