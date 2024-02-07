Минтранс РФ активно развивает дороги и порты Новороссии

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Важнейшим приоритетом Минтранса РФ является обеспечение транспортной доступности не территории новых регионов России.

Об этом сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил министр транспорта Виталий Савельев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, в 2023 году восстановлено более 1900 км автодорог и 26 искусственных сооружений. На безвозмездной основе передано 490 единиц автобусов. В результате пропускная способность выросла до 35 тыс транспортных средств в сутки. Ликвидированы заторы на 6 автомобильных пунктах пропуска.

Восстановлено 60 км железных дорог. Передано 23 локомотива. Создано федеральное государственное предприятие «Железные дороги Новороссии».

Совокупная мощность перевалки портов Мариуполь и Бердянск после того, как они вошли в реестр морских портов РФ, составила 4,9 млн тонн.

В 2024 году запланировано восстановление 1500 км автомобильных дорог и 21 искусственного сооружения. Также будут поставлены на безвозмездной основе 945 единиц техники и автобусов. Увеличение мощности портов Мариуполь и Бердянск будет доведено до 5,9 млн тонн в год.