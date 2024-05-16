Минтранс выпустил инструкцию – как максимально быстро проехать Крымский мост

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Службы досмотра на Крымском мосту выдерживают установленный временной ценз ожидания в очереди транспортных средств – не больше 1 часа.

Об этом этом в эфире «Крым 24» заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До начала майских праздников были проведены мероприятия по обустройству дополнительных постов досмотра. Сейчас наблюдаем, что очередь на час максимум. Ежедневно от 5 до 8 тысяч транспортных средств осуществляет движение. Пиковая нагрузка в майские праздники дала определённые моменты, связанные с обеспечением безопасности Крымского моста. Есть задержки, больше чем на 4 часа последняя была», – подчеркнул он.

По словам министра, с задачей по пропускной способности на ручном досмотре – службы справляются. Минтранс РФ подготовил специальные информационные карточки, чтобы автопутешественники могли правильно подготовиться к досмотру и не задерживать ни себя, ни других автомобилистов в очереди.

«Все вещи необходимо сложить в сумки и расположить в салоне и багажнике транспортного средства так, чтобы их было удобно вынести на интероскоп для сканирования и выполнить требования досмотра. Самое главное – относиться к ситуации с пониманием потребности в организации безопасности», – заключил Лукашенко.

Напомним, накануне майских праздников глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что время прохождения досмотра на Крымском мосту с ожиданием в очереди максимально составит 1 час. Это целевой показатель работы всех служб, обеспечивающих безопасность на мосту.

Однако речь идет о ручном досмотре. Очередь на сканирование транспортного средства целиком достигает 6-7 часов, с учетом того, что рейсовые автобусы и спецтранспорт проходят рентген вне очереди.

Ранее президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Республике Крым Владислав Антонов сообщил, что межрегиональные пассажирские автобусные перевозки из Крыма и в Крым переориентируют на сухопутный маршрут вдоль азовского побережья.