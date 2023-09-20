«Минус 68 миллиардов!» – Рада приняла «антивоенный» бюджет на 2024 год

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Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2024 год.

Соответствующее решение было проголосовано в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил министр финансов Украины Сергей Марченко

«Главным отличием этого бюджета является не только аккумулирование максимального ресурса на сектор безопасности и обороны, а создание условий для возрождения отечественного оборонно-промышленного комплекса. Номинальный ВВП планируется на уровне 7 триллионов 825 миллиардов гривен. Рост реального ВВП ожидается на уровне 5 процентов. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) – 10,8 процента, рост экспорта товаров – 7,5 процента. Доходы общего фонда государственного бюджета составят 1 триллион 560 миллиардов гривен», – сказал министр.

Однако он подчеркнул, что без западной помощи Украине не выжить, и попросил ещё денег.

«Почти 43 миллиарда долларов США – это те потребности во внешнем финансировании, которые есть на следующий год. Мы надеемся, что сможем заручиться поддержкой со стороны США, ЕС, Японии, Канады, других наших партнеров и МВФ. Государственный долг вырастет на 8%, до 8 триллионов 184 миллиардов гривен или 104,6 процента ВВП. Государственные заимствования планируются в объеме 2 триллионов 134 миллиардов гривен, в том числе внутренние – 422 миллиарда гривен», – добавил Марченко.

После выступления министра депутат Дмитрий Разумков возмутился, что в 2024 году всушники также останутся без обещанных выплат.

«В этом бюджете так же, как и в прошлом, вы решили надуть украинскую армию, забыв про 30 тысяч доплаты, 100 тысяч доплаты и тому подобное? Предусмотрены ли все средства на выплаты ВСУ до конца 2024 года? Опять выйдет в декабре месяце или в январе месяце министр обороны и скажет: «У нас армия попросила забрать тридцатку у военных, забрать сотню, зарплаты забрать», так и будет происходить в дальнейшем?», – возмутился депутат.

Однако внятного ответа Разумков не получил – лишь смутные обещания «в случае необходимости пересмотреть бюджет на армию».

«У вас внешний долг перевалил за 100 процентов ВВП – за 100 процентов! У вас долги перед нашими внешними партнерами выросли снова. У вас дефицит бюджета составляет 50 процентов, а вы сейчас даже не слушаете, о чем рассказывал министр финансов, председатель комитета, которые не могут сказать, обеспечит армию деньгами, или нет, куда эти деньги пойдут, как они будут тратиться, что вы закладываете на поддержку бизнеса. Где кредитование, где помощь гражданам, где программы по возвращению граждан в Украину? Где все это в бюджете? Этого нет – очень удобный ответ. Не будет налоговой, не будет таможни, не будет денег. Удобно», – негодовал он.

В свою очередь, член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко отметил, что в 2024 году расходы на киевских чиновников сильно возрастут.

«Бюджет Минэкономики увеличивается в 7 раз, в 7 раз Минэкономики. Идем дальше. Минсоцполитики – плюс 23 миллиарда. Идем дальше. Минкульт – еще плюс 2 миллиарда. Ну, разумеется, надо еще снять сериалы, что-то должен делать «95-й квартал». Далее, это бюджет карательных органов. Пожалуйста, Бюро экономической безопасности, умножим бюджет в три с половиной раза. Далее, ГБР: плюс 55 процентов. Ого, нормально, хорошо выполняют все распоряжения из офиса Президента. Налоговая: плюс 40 процентов. Таможня – плюс. Все – плюс, плюс. Друзья, а если у всех плюс, то у кого же минус? Минобороны: минус 68 миллиардов. Еще раз, минус 68 миллиардов гривен на Министерство обороны Украины», – добавил Гончаренко.

Тем не менее, в ходе голосования документ поддержали 290 депутатов из необходимых 224, законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.