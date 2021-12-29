Минус два областных центра. Названы масштабы вымирания Украины в 2021 году

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Новости Украины

За восемь месяцев текущего года смертность на Украине более чем в два раза превысила рождаемость.

Об этом в эфире ток-шоу «Марафон» телеканала «НАШ» заявил экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно говорить, что у нас все хорошо, когда уже есть угрозы для самой важной ценности, которая есть у каждого государства – это человеческий, трудовой, демографический потенциал? У нас за 8 месяцев текущего года на 100 смертей – только 41 рождение. Наша природная численность уменьшается, мы уже потеряли 317 тысяч наших людей. И это только за этот период. Два областных центра. Вы слышали, чтобы кто-то на серьезном государственном уровне давал эту статистику с такой точки зрения – каковы угрозы для нашего будущего, если эти тенденции продолжатся? Нужна государственная политика, демографическая, социальная, миграционная. Нужны рабочие места, качество жизни граждан. Мы не формируем свое развитие, как это должно делать современное государство хотя бы с лагом на несколько лет вперед. Надеяться только на везучесть нельзя. Есть законы экономики, развития государств», – заявил Кинах.