Минус один. На Украине неофициально признали потерю истребителя МиГ-29

Сергей Рыжов.  
17.08.2024 09:30
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия, Украина


Бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат написал в соцсети о потере Украиной  одного многоцелевого истребителя МиГ-29. Произошло это после того, как вчера днем Минобороны РФ показало кадры удара российских ВКС по украинскому аэродрому.

Сообщение Игната о МиГ-29 появилось в сети вчера вечером около 21:00. Украинский полковник опубликовал короткий текст без деталей инцидента. Все, что он сообщил — самолет упал, экипаж спасся. Ориентировочная причина инцидента — боевые действия.

Бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат написал в соцсети о потере Украиной  одного...

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«К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью — все живы здоровы. Война», — написал Игнат.

На связь между потерянным МиГом и российским ракетным ударом обратил внимание на своей страничке в соцсети известный в среде украинских милитаристов националистический активист Сергей Стерненко. Он разместил скриншот попадания баллистической ракеты «Искандер» по военному аэродрому в Днепропетровской области.

При этом, судя по снимку, за ударом спокойно следит российский дрон, который отслеживает его последствия. По словам Стерненко, люди не пострадали, но ракета ударила по самолету, который стоял на аэродроме.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и Генштаб ВСУ официально не комментировали ни публикацию Игната, ни сообщение Стерненко.

В прошлом месяце российская армия в течение недели трижды била ракетами различных типов по украинским аэродромам. Западные военные эксперты отметили, что все пострадавшие аэродромы расположены на расстоянии 150–200 км от линии фронта, но к ним долетают и следят российские разведывательные дроны. Западники опасаются, что таким образом Украина может потерять истребители F-16, на которые ВСУ возлагает столько надежд.

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