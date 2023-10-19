Минувшей ночью украинская ПВО оказалась бессильна против российских ракет и дронов

Игорь Шкапа.  
19.10.2023 09:16
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра ВС РФ запустили по Украине 17 воздушных целей, из которых удалось сбить лишь четыре.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра ВС РФ запустили по Украине 17 воздушных целей,...

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«С 20.00 18 октября по 5.00 19 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами», – говорится в сообщении.

Утверждается, что «в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения»: 5 баллистических ракет Искандер М; 1 зенитная управляемая ракета С-300; 1 управляемая авиационная ракета Х-59; 1 крылатая ракета (тип уточняется); 9 ударных БпЛА.

«Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. О последствиях и потерпевших будут сообщать местные военные администрации. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударных БпЛА «Shahed-136/131».

О попадании в Сумах сообщила областная военная администрация.

«Ночью произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в Сумах. Предварительно – без жертв», – отчитались сумские гауляйтеры.

Кроме того, поражен объект в Павлограде Днепропетровской области.

«Поздним вечером враг ударил по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушение на инфраструктурном объекте. Люди невредимы», – написал в своем паблике глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.

О прилете сообщил и глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

«Ночью 19 октября, в 00:55, город Николаев подвергся ракетному удару, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших», – написал Ким.

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