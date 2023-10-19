Минувшей ночью украинская ПВО оказалась бессильна против российских ракет и дронов

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Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра ВС РФ запустили по Украине 17 воздушных целей, из которых удалось сбить лишь четыре.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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«С 20.00 18 октября по 5.00 19 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами», – говорится в сообщении.

Утверждается, что «в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения»: 5 баллистических ракет Искандер М; 1 зенитная управляемая ракета С-300; 1 управляемая авиационная ракета Х-59; 1 крылатая ракета (тип уточняется); 9 ударных БпЛА.

«Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. О последствиях и потерпевших будут сообщать местные военные администрации. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударных БпЛА «Shahed-136/131».

О попадании в Сумах сообщила областная военная администрация.

«Ночью произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в Сумах. Предварительно – без жертв», – отчитались сумские гауляйтеры.

Кроме того, поражен объект в Павлограде Днепропетровской области.

«Поздним вечером враг ударил по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушение на инфраструктурном объекте. Люди невредимы», – написал в своем паблике глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.

О прилете сообщил и глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

«Ночью 19 октября, в 00:55, город Николаев подвергся ракетному удару, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших», – написал Ким.