03.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Политика, Украина
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Минюст легализует рейдерство, чтобы его возглавить – Зе-депутат




Вместо наведения прядка министерство юстиции Украины пытается легализовать и возглавить рейдерство в аграрном секторе.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят, что будет что-то улучшаться, что «в министерстве юстиции системные улучшения». Приведу конкретный пример. Ко мне обратились селяне и говорят: «У нас пытаются отнять землю рейдерским путем, могли бы вы нам помочь?». Я отправляю депутатский запрос, а он пропадает. Оказывается, что в министерстве юстиции в приемной депутатских запросов есть два ящика – в один кидают письма с неудобной темой, и в мусорку. А с удобной идёт на рассмотрение», – сказал депутат.

Он также подчеркнул, что снятием моратория на рынок земли украинская власть пытается легализировать и возглавить рейдерство.

«Три месяца не мог найти, куда же делся мой запрос, и отнес его лично на подпись министру. Это значительное улучшение? Я не вижу никаких улучшений по рейдерству на Украине. Законом о земле мы не рынок создаем, а легализуем рейдерство в котором ни с кем не боремся, а пытаемся возглавить», – возмутился депутат.

Напомним, Верховная рада под покровом ночи и с серьёзными нарушениями приняла скандальный законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Им могут воспользоваться западные корпорации для скупки украинских чернозёмов.

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