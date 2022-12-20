Минюст РФ намерен ликвидировать гнездо матёрых иноагентов
Минюст России просит ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу.
Карточка дела появилась на сайте Мосгорсуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как пояснила нам член президентского совета по правам человека Ева Меркачева, Хельсинской группе вменяют, что «они, будучи региональной организацией, организовывали мероприятия в других субъектах». Сама группа эти обвинения отвергает.
Эта новость вызвала разную реакцию в российском обществе.
«Период брежневского застоя резко проскочили и несёмся дальше назад в сталинизм», – написала в своем ТГ-канале либеральный политолог Мария Снеговая.
«Вот и дожили до этих славных времен. В Хельсинской группе трудились такие “кадры”, как Серж Ковалев, бабка Люда Алексеева и им подобные. Ликвидация подобных структур – еще один шаг к очищению страны от наследия Перестройки и “святых 90-х”», – торжествует лидер Левого фронта Сергей Удальцов.
Московская Хельсинкская группа работала в СССР с 1976 года. Подвергалась давлению со стороны КГБ. До 2017 года официально финансировалась из западных фондов. В 2006 году Московскую Хельсинкскую группу обвинили в получении денег от британских спецслужб. МХГ пыталась доказать в суде, что это клевета, но проиграла дело. Последнее время поддерживала организацию-иноагента «Мемориал».
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