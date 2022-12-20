Минюст РФ намерен ликвидировать гнездо матёрых иноагентов

20.12.2022  19:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, экстремизм


Минюст России просит ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу.

Карточка дела появилась на сайте Мосгорсуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минюст России просит ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу. Карточка дела появилась на сайте Мосгорсуда, передает...

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Как пояснила нам член президентского совета по правам человека Ева Меркачева, Хельсинской группе вменяют, что «они, будучи региональной организацией, организовывали мероприятия в других субъектах». Сама группа эти обвинения отвергает.

Эта новость вызвала разную реакцию в российском обществе.

«Период брежневского застоя резко проскочили и несёмся дальше назад в сталинизм», – написала в своем ТГ-канале либеральный политолог Мария Снеговая.

«Вот и дожили до этих славных времен. В Хельсинской группе трудились такие “кадры”, как Серж Ковалев, бабка Люда Алексеева и им подобные. Ликвидация подобных структур – еще один шаг к очищению страны от наследия Перестройки и “святых 90-х”», – торжествует лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Московская Хельсинкская группа работала в СССР с 1976 года. Подвергалась давлению со стороны КГБ. До 2017 года официально финансировалась из западных фондов. В 2006 году Московскую Хельсинкскую группу обвинили в получении денег от британских спецслужб. МХГ пыталась доказать в суде, что это клевета, но проиграла дело. Последнее время поддерживала организацию-иноагента «Мемориал».

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