Минюст РФ намерен ликвидировать гнездо матёрых иноагентов

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Минюст России просит ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу.

Карточка дела появилась на сайте Мосгорсуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пояснила нам член президентского совета по правам человека Ева Меркачева, Хельсинской группе вменяют, что «они, будучи региональной организацией, организовывали мероприятия в других субъектах». Сама группа эти обвинения отвергает.

Эта новость вызвала разную реакцию в российском обществе.

«Период брежневского застоя резко проскочили и несёмся дальше назад в сталинизм», – написала в своем ТГ-канале либеральный политолог Мария Снеговая.

«Вот и дожили до этих славных времен. В Хельсинской группе трудились такие “кадры”, как Серж Ковалев, бабка Люда Алексеева и им подобные. Ликвидация подобных структур – еще один шаг к очищению страны от наследия Перестройки и “святых 90-х”», – торжествует лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

Московская Хельсинкская группа работала в СССР с 1976 года. Подвергалась давлению со стороны КГБ. До 2017 года официально финансировалась из западных фондов. В 2006 году Московскую Хельсинкскую группу обвинили в получении денег от британских спецслужб. МХГ пыталась доказать в суде, что это клевета, но проиграла дело. Последнее время поддерживала организацию-иноагента «Мемориал».