Минюст Украины попустительствует рейдерству на Херсонщине

24.10.2019, Киев, Игорь Петров

Единый государственный реестр юридических лиц Украины фактически не подчиняется никому, что дает возможность менять форму собственности и владельцев предприятий Украины.

Это является основанием для осуществления рейдерских захватов. Между тем, в Херсонской области с подачи Минюста чиновники творят полное беззаконие, разоряя местных предпринимателей.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор и учредитель ООО «Цветы Херсона» Надежда Максименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2011 году, когда предприятие уже было построено и 80% его планов было реализовано, у нас произошел рейдерский захват. С 2011 года мы ходим по судам и доказываем свою правоту.

Рейдеры в Херсоне те же – бывший мэр Сальдо. Ему ничего не стоило дать указания регистраторам, регистратор выполнил незаконные действия и исключил меня из учредителей и директоров. По решению суда я через 1,5 года была восстановлена, но имущество уже было выедено, перепродано на подставную фирму», – рассказала потерпевшая.

Компания борется за возвращение активов с 2011 года, но безрезультатно.

«Мы выиграли все суды, отменили недействительные протоколы, решения, восстановили хозяйственную деятельность. Но имущество ушло», – констатирует Максименко.

По ее словам, к рейдерству причастно бывшее руководство города.

«Все те люди, которые знают, что правоохранители их не накажут. Юстиция не реагирует, она говорит, что ей они не подчиняются, они подчиняются Минюсту. Обращаемся в Скадовскую госадминистрацию – они объясняют, что у них они (регистраторы) только получают зарплату, но их они не контролируют.

То есть Минюст «завязал» на себе этих людей, но он их не наказывает, не контролирует. Все это нужно урегулировать на законном уровне. Это вот и дает право делать такие неправомерные действия», – делает вывод предприниматель.