11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Минюст упростил вывоз украинских детей за границу

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывозить его за границу на срок до одного месяца без разрешения второго родителя, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в Twitter министр юстиции Павел Петренко.

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«Одна из новаций второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває – дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя», – написал он.

«Это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть или пройти курс лечения», – добавил министр.

Сейчас для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально засвидетельствованное разрешение второго родителя, с маршрутом следования и временными рамками поездки. Одно из исключений – лишение родительских прав.