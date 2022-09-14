Минздрав Украины: Более 15 миллионов украинцев будут иметь проблемы с психикой

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Новости Украины

В течение ещё 10 лет после окончания боевых действий более огромное количество граждан Украины будет иметь проблемы с психическим здоровьем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила гендиректор Директората медицинских услуг Минздрава Украины Александра Машкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным Всемирной ассоциации здоровья, которая проанализировала много травматических событий, которые были в мире, мы можем сказать, что фактически пятая часть населения любой страны, которая пережила значительных травматических событий, это может быть война или катастрофа, будут в течение 10 лет следующих после события иметь определённые проблемы с психическим здоровьем. Соответственно, исходя из количества нашего населения, МОЗ посчитало, что будут иметь проблем более чем 15,7 миллионов граждан нашей страны. Это включая и взрослых, и детей. Соответственно 3,5 миллиона из этого населения в дальнейшем потребуется медикаментозная терапия и более интенсивных вмешательств медицинских специалистов – это врачи-психиатры», – сказала врача.

«Мы также подсчитали, что около 800 тысячам нашим гражданам потребуется потом медицинское сопровождение, то есть лечение медикаментозными препаратами», – сообщила Машкевич.