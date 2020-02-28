Минздрав Украины бросил нищих врачей на произвол начальников медучреждений

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Медицинская реформа, проводимая Минздравом Украины, уничтожила систему оплаты труда, отрасль недофинансируется а руководителям медучреждений приходится добиваться от сотрудников согласия на изменения условий труда и сокращение зарплаты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель профессионального союза работников здравоохранения Украины Виктория Коваль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Финансирование медицины сокращается – если в 2019 году на нее было выделено 3,2 млрд грн, то на нынешний год в бюджете на медицину предусмотрено только 2,9 млрд грн.

«Зарплата, которая заложена, считалась почему-то по 2018 году. Нормы закона не выполняются. В 2017 году профсоюз массово выводил людей на улицу. Тогдашнее руководство Минздрава обвиняло нас в том, что мы выходим против закона о финансировании.

Чтобы мы не выходили на улицу, обещали, что будет принят закон и будет выделено 5% ВВП на медицину, а заработная плата будет составлять 250% от средней заработной платы по Украине за июль предыдущего года. Я не понимаю эту норму.

С такими тарифами денег в больницах не будет. Мы ставили вопрос, еще когда все начиналось, что и в ставке, и в тарифах должен быть учтен удельный вес оплаты труда. К сожалению, с нами не соглашаются ни Национальная служба, ни министерство, никто. Гарантии остаются – минимальная зарплата. Это называется «существенное изменение условий труда».

К сожалению, сегодня руководители нарушают законодательство. Они, на всякий случай, еще не имея нового штатного расписания, не имея полностью финансирования, расчетов по нему, просто предупреждают людей, ссылаясь на закон и какие-то концепции, что «с 1 апреля в связи с реформой, с существенным изменением условий труда мы вас предупреждаем о сокращении и вы должны дать согласие».

Я не скажу, что все так делают, но такие предупреждения есть. Некоторые пишут, что «у вас будут существенно изменены условия труда, изменен режим труда, вы должны знать компьютерную технику, если вы соглашаетесь на уменьшение зарплаты, изменение вашего графика работы, то вы имеете шанс остаться».

Руководители перестраховываются. Я далека от того, что у нас плохие руководители и они хотят сокращать людей. Они понимают, что это будет увеличение нагрузки. Все это не от хорошей жизни. Но они это делают неправовым способом», – подытожила Виктория Коваль.