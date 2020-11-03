03.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Происшествия, Украина
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Минздрав Украины объявил о коронавирусной катастрофе


Украине нужно готовиться к катастрофической ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, пройти легко вторую волну пандемии Covid-19 стране не удастся. При этом министр переложил ответственность со своего ведомства на плечи граждан страны.

«Каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни. Можно сколько угодно обвинять министерство здравоохранения, но мы не можем за вас выполнить правила. Только вы сами можете уберечь себя, только вы можете одеть маску, помыть руки и придерживаться дистанции. Только вы сами можете в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно, обратиться к врачу, изолироваться, не подвергать опасности окружающих.

Ваша жизнь в ваших руках. Победить коронавирус можно только общими усилиями. Я хочу донести реальное положение вещей – ситуация быстро превращается со сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам нужно приготовиться к неизбежному – легко пройти вторую волну невозможно. Потому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями», – заявил Степанов.

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