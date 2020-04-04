04.04.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Медицина, Права человека, Украина
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Минздрав Украины отказался выпускать рекомендации против коронавируса для русскоязычных




Министерство здравоохранения и Министерство культуры выпустили рекомендации по противодействию распространению коронавируса на языках национальных меньшинств Украины – крымско-татарском, польском, венгерском, румынском. Однако русского языка, на котором говорят миллионы граждан, среди них нет.

Об этом в своем блоге пишет киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть, де-факто, украинское здравоохранение не заботит судьба десятков миллионов русскоязычных Украины.

Дискриминацией ширится и углубляется вот уже тридцать лет. Границы языкового и этно-культурного гетто активно сужались и сужаются, особенно последние пять лет. Государство просто вычеркнуло из своего будущего десятки миллионов граждан Украины – русскоязычных людей, людей русской культуры, русских украинцев если угодно.

И эту линию последовательно реализовывают миллионы неприметных, серых, засаленных, говорящих на ужасном суржике, до глубоких седин в мае исправно пребывающих на картошке в сэли клерков и чинуш из породы «чего изволите». Двадцать-тридцать лет назад они ухватили главную идею нового государства – «Прочь от Москвы» Украину должны грабить только украинцы. Со временем, они переиначили эту идею времен первоначального накопления капитала в «прочь от всего русского».

Их лица ничтожны и неразличимы, их сила, и их жизнь на кончике дешевой шариковой ручки.
Презренное племя, и имя им легион», – комментирует Павлив.

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