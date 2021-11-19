Минздрав Украины ожидает эпидемии туберкулёза и стремительного роста онкозаболеваний

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Новости Украины

Из-за пандемии коронавируса на Украине в ближайшее время ожидается вспышка эпидемии онкологических заболеваний и туберкулёза.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поскольку эпидемия ковид значительно влияет и на другие болезни. В частности, мы говорим о неинфекционных, онкологических заболеваниях, туберкулёзе, и других болезнях, которые из-за пандемии могут быть недовыявленными.

Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, что мы пребываем в карантинных ограничениях, лет через 3-5 у нас значительно увеличится количество других болезней.

И эти заболевания обнаружатся не на начальных стадиях развития болезни, что будет значительно сложнее и дороже вылечить», – сказал он.