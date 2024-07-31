Мир для Украины будет ужасным: на смену «зеленым» придут «черные»

Анатолий Лапин.  
31.07.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Нацизм, Украина


Ближайшие выборы на Украине рискуют обернуться тем, что к власти придут еще более жесткие радикалы, которые сегодня требуют расстреливать неугодных без суда и следствия.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В ближайшие годы тут будет не до политтехнологий, поскольку конкурентными, если они чудом состоятся в первой половине 25-го года, они не будут. Это будут выборы на эмоциях, большой риск, что на смену «зеленым» придут «черные». Это те, кто сегодня рассуждают о том, что надо на месте расстреливать и так далее. То есть люди, которые будут исповедовать простые подходы в решении сложных проблем, у которых мир будет поделен на черное и белое», – сказал эксперт.

«Тем более, условия перемирия загонят общество в еще большую депрессию, поскольку будут задаваться вопросом цены, за что же мы воевали, чтобы потерять еще больше? А это означает, что мир будет ужасным», – заявил Золотарев.

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