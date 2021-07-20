20.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Мир и возвращение Донбасса для киевских властей смерти подобно – Козак

Новости УкраиныВ сложившейся ситуации конфликта Донбасса и Украины киевские власти стоят перед выбором: мир или...

В сложившейся ситуации конфликта Донбасса и Украины киевские власти стоят перед выбором: мир или политический и экономический эгоизм.

Об этом в интервью французскому изданию «Политик Интернасьональ» заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершение конфликта пришедшим к власти политикам невыгодно по экономическим и политическим соображениям. Это логично: когда умолкнут орудия, руководство Украины лицом к лицу столкнется с целым рядом сложных проблем. Это и значительные расходы на восстановление Донбасса, и, в особенности, исчезновение поводов и оснований для запросов на внешнюю поддержку Украины. Вырастут ожидания граждан в области реформ.

Наконец, реинтеграция Донбасса повлечет изменения, электоральные последствия которых могут оказаться не в пользу действующей власти.

Президент и парламент Украины стоят перед выбором: политический эгоизм или мир для граждан Украины. Они должны сделать выбор. И чем скорее, тем лучше. Как представляется, уклонение от принятия решения может приобрести необратимые последствия для действующих украинских властей как во внутри-, так и во внешнеполитической сферах», – сказал Козак.

При этом, тот факт, что украинская сторона категорически отказывается вести диалог с ЛДНР, он назвал одним из ключевых внутренних противоречий в позиции Украины и тех, кто поддерживает эту линию.



«Исключить Донбасс из переговорного процесса – значит пересмотреть сами смысл и содержание Минских соглашений. В Комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс – без каких-либо посредников и без оговорок.

Всем, кто заявляет о приверженности Минским соглашениям, настоятельно рекомендую ознакомиться с этими документами, хотя бы для того, чтобы не попадать в логическую ловушку.

Без радикального пересмотра Минских соглашений, без решения Совета Безопасности ООН лишить Донецк и Луганск собственного переговорного мандата [невозможно]», – объяснил представитель президента РФ.

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