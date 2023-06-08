Мир или его имитация? Войну на Украине не остановить, не найдя ее причину и виновников

На фоне начавшегося масштабного украинского наступления новыми красками заиграли трели разного рода «голубей мира».

Так, белорусское госагентство Белта цитирует Батьку Лукашенко – мол, сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не искать его причины.

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«Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный – хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт», – уверен Александр Григорьевич.

Что ж. Звучит красиво, и остановить нынешнее кровопролитие – задача благородная. Но проблема в том, что тут как в медицине – больной не пойдет на поправку, если лечить симптомы, а не добраться до причин заболевания.

Так что, хочешь не хочешь, а причины, а вместе с ними и виновников украинской трагедии, искать все таки придется. Иначе мы так и будем блуждать в трех соснах, не понимая, как же так вышло, что цветущая советская республика, имевшая на старте независимого существования перспективы стать второй Францией, в итоге превратилась в европейское Сомали.

У нас любят много и пространно говорить о роли западных вдохновителей украинского кризиса, намекая на то, что кризис этот имеет рукотворную природу. Но мало кто из говорящих понимает сам механизм подобного кризисотворения. Многим кажется, что это нечто одномоментное и единоразовое – типа, вызвали украинского президента в Госдеп и поставили задачу: а сваргань-ка нам кризис к понедельнику!

Но так не бывает. Без объективных предпосылок любые субъективные планы и намерения повисают в пустоте и остаются лишь экспонатами в музее человеческих намерений. Кто-то скажет, что во всем виновата вот эта нынешняя де-факто официальная на Украине идеология воинствующего национализма. И это верно, однако, не вполне. Идеология ведь не сорняк, растущий в поле сам по себе. Ее формулируют, а затем насаждают люди. И не забавы для, а преследуя вполне конкретные цели и интересы.

Так что же произошло с Украиной и где тот поворот, после которого она сорвалась в никуда? В любом обществе есть власть и те, кто этой власти оппонируют – то есть, оппозиция. И те, и другие обычно формулируют программы развития и ценностные ориентиры, зачастую, противоположные друг другу.

Таким образом, формируется система качелей или, если хотите – сдержек и противовесов, благодаря которым общество сохраняет устойчивость даже в ситуации, когда его изрядно штормит. Если лажает власть, штурвал подхватывает оппозиция, и так попеременно.

В украинских условиях роль механизма, обеспечивавшего пускай и конфликтную, но все же устойчивость страны, играли противоречия, основанные на разности геополитических и культурных ориентаций. Одна часть страны, как известно, тяготела к Западу, другая – к России. Но ни те, ни другие не обладали достаточным ресурсом, чтобы монополизировать власть, задавить оппонентов и превратить украинскую многовекторность в одновекторность.

Таким образом, сама украинская разношерстность долгое время играла на руку устойчивости и связности страны. Тот факт, что Украина – разная и непохожая друг на друга, не ослаблял ее, а наоборот, делал сильнее. Та Украина была одновременно и самой западной частью русского мира и самой восточной частью мира западного.

Но, очевидно, такая Украина была не нужна мировым центрам силы. У них на нее были свои планы, проистекавшие именно из фронтирного характера страны. Украину было решено превратить в подобие самолета с одним крылом. Понятно, что такая конструкция к полету непригодна, какие танцы с бубнами и хороводы с заклинаниями вокруг нее ни води.

Собственно, такой точечной негативной бифуркацией и стал второй майдан, принесший за собой силовое торжество одной из Украин – прозападной. Но правда в том, что даже и это могло бы не стать катастрофой для страны, если бы не взятый победителями при полном одобрении их внешних патронов курс на добивание побежденных, объявление вне закона их идеологии и насильственную гомогенизацию страны.

Побежденным в ходе майдана силам не дали возможности зализать раны и взять реванш. В этом смысле бенефициары второго майдана учли ошибки первого и сделали из них свои выводы. К сожалению для Украины, выводы эти были неправильными и привели к трагедии для страны.

Когда стало понятно, что победители совсем не намерены считаться с побежденными, а хотят ломать их через колено, вполне естественно возник протест, расширение которого привело к локальной гражданской войне на Донбассе и вмешательству России, которая просто не могла оставаться в стороне в такой ситуации.

Но опять таки, даже после этого ситуация хоть и была хреновей некуда, но не была фатальной. Пресловутые минские соглашения были для Украины той палочкой-выручалочкой, ухватившись за которую можно было купировать разрастание гражданской войны, ограничив ее рамками одного лишь Донбасса и попробовать склеить треснувший кувшин государственности, не доводя дело до поджигания всей страны.

И вот как раз в этой точке, как мне кажется, нынешняя война и стала неизбежной. Просто потому, что именно она и стала выбором украинской власти. Формально ее начали не они, но они сделали все от них зависящее, чтобы она началась.

И сегодня, когда эта война уже вовсю полыхает, мы снова на развилке. Ведь, по правде говоря, даже то, чему мы сегодня ужасаемся, завтра-послезавтра может оказаться детским садом по сравнению с тем, что принесет новый виток эскалации. Скажем, боевые действия могут затронуть не пять, как сейчас, а все десять областей Украины. Про вероятность применения ТЯО я вообще молчу.

И если не обозначить причины войны и виновных в ней, если и дальше делать вид что оно, как говорят на Украине, «само насралося», то перспектив позитивного завершения у всего этого вообще нет.

Выводя за скобки ответственности нынешний киевский режим и толкуя о мире именно с ним, мы рискуем, в случае успеха этого предприятия, получить по итогам войны его сохранение и консервацию. Вместе с той идеологической надстройкой, которая и привела к катастрофе. В чем тогда ценность такого мира – решительно непонятно.

И потом. Этот режим совсем не настроен с нами мириться, и не видит в мирных переговорах никакого смысла, о чем прямо заявляет устами своих формальных и неформальных спикеров.

Да даже если рассуждать с предельно циничных и прагматических позиций, все равно завершение войны без выявления ее причин и виновников к добру не приведет. У кого-то в Сети вычитал по этому поводу интересную мысль: перемирие на условиях статус- кво – это, по сути, победа противника.

Россия в таком случае получает лишь кусок земли вокруг Азовского моря и надолго и намертво связанные руки. И то, замечу, в лучшем случае. Никто не даст нам гарантий даже относительно этого самого «куска земли» вокруг Азова.

Подводя итог размышлениям. Важны не голые факты, а причины и следствия. Иначе противоречия, вызвавшие войну, так и останутся неразрешенными. И при таком раскладе никакое миротворчество впрок не пойдет. Остановить войну не выйдет, а если и выйдет, то это будет не крепкий долговременный мир, а его имитация.