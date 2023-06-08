Мир или его имитация? Войну на Украине не остановить, не найдя ее причину и виновников

Роман Рейнекин.  
08.06.2023 21:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 363
 
Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На фоне начавшегося масштабного украинского наступления  новыми красками заиграли трели разного рода «голубей мира».

Так, белорусское госагентство Белта цитирует Батьку Лукашенко – мол, сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не искать его причины.

На фоне начавшегося масштабного украинского наступления  новыми красками заиграли трели разного рода «голубей мира»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный – хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт», – уверен Александр Григорьевич.

Что ж. Звучит красиво, и остановить нынешнее кровопролитие – задача благородная. Но проблема в том, что тут как в медицине – больной не пойдет на поправку, если лечить симптомы, а не добраться до причин заболевания.

Так что, хочешь не хочешь, а причины, а вместе с ними и виновников украинской трагедии, искать все таки придется. Иначе мы так и будем блуждать в трех соснах, не понимая, как же так вышло, что цветущая советская республика, имевшая на старте независимого существования перспективы стать второй Францией, в итоге превратилась в европейское Сомали.

У нас любят много и пространно говорить о роли западных вдохновителей украинского кризиса, намекая на то, что кризис этот имеет рукотворную природу. Но мало кто из говорящих понимает сам механизм подобного кризисотворения. Многим кажется, что это нечто одномоментное и единоразовое – типа, вызвали украинского президента в Госдеп и поставили задачу: а сваргань-ка нам кризис к понедельнику!

Но так не бывает. Без объективных предпосылок любые субъективные планы и намерения повисают в пустоте и остаются лишь экспонатами в музее человеческих намерений. Кто-то скажет, что во всем виновата вот эта нынешняя де-факто официальная на Украине идеология воинствующего национализма. И это верно, однако, не вполне. Идеология ведь не сорняк, растущий в поле сам по себе. Ее формулируют, а затем насаждают люди. И не забавы для, а преследуя вполне конкретные цели и интересы.

Так что же произошло с Украиной и где тот поворот, после которого она сорвалась в никуда? В любом обществе есть власть и те, кто этой власти оппонируют – то есть, оппозиция. И те, и другие обычно формулируют программы развития и ценностные ориентиры, зачастую, противоположные друг другу.

Таким образом, формируется система качелей или, если хотите – сдержек и противовесов, благодаря которым общество сохраняет устойчивость даже в ситуации, когда его изрядно штормит. Если лажает власть, штурвал подхватывает оппозиция, и так попеременно.

В украинских условиях роль  механизма, обеспечивавшего пускай и конфликтную, но все же устойчивость страны, играли противоречия, основанные на разности геополитических и культурных ориентаций. Одна часть страны, как известно, тяготела к Западу, другая – к России. Но ни те, ни другие не обладали достаточным ресурсом, чтобы монополизировать власть, задавить оппонентов и превратить украинскую многовекторность в одновекторность.

Таким образом, сама украинская разношерстность долгое время играла на руку устойчивости и связности страны. Тот факт, что Украина – разная и непохожая друг на друга, не ослаблял ее, а наоборот, делал сильнее. Та Украина была одновременно и самой западной частью русского мира и самой восточной частью мира западного.

Но, очевидно, такая Украина была не нужна мировым центрам силы. У них на нее были свои планы, проистекавшие именно из фронтирного характера страны. Украину было решено превратить в подобие самолета с одним крылом. Понятно, что такая конструкция к полету непригодна, какие танцы с бубнами и хороводы с заклинаниями вокруг нее ни води.

Собственно, такой точечной негативной бифуркацией и стал второй майдан, принесший за собой силовое торжество одной из Украин – прозападной. Но правда в том, что даже и это могло бы не стать катастрофой для страны, если бы не взятый победителями при полном одобрении их внешних патронов курс на добивание побежденных, объявление вне закона их идеологии и насильственную гомогенизацию страны.

Побежденным в ходе майдана силам не дали возможности зализать раны и взять реванш. В этом смысле бенефициары второго майдана  учли ошибки первого и сделали из них свои выводы. К сожалению для Украины, выводы эти были неправильными и привели к трагедии для страны.

Когда стало понятно, что победители совсем не намерены считаться с побежденными, а хотят ломать их через колено, вполне естественно возник протест, расширение которого привело к локальной гражданской войне на Донбассе и вмешательству России, которая просто не могла оставаться в стороне в такой ситуации.

Но опять таки, даже после этого ситуация хоть и была хреновей некуда, но не была фатальной. Пресловутые минские соглашения были для Украины той палочкой-выручалочкой, ухватившись за которую можно было купировать разрастание гражданской войны, ограничив ее рамками одного лишь Донбасса и попробовать склеить треснувший кувшин государственности, не доводя дело до поджигания всей страны.

И вот как раз в этой точке, как мне кажется, нынешняя война и стала неизбежной. Просто потому, что именно она и стала выбором украинской власти. Формально ее начали не они, но они сделали все от них зависящее, чтобы она началась.

И сегодня, когда эта война уже вовсю полыхает, мы снова на развилке. Ведь, по правде говоря, даже то, чему мы сегодня ужасаемся, завтра-послезавтра может оказаться детским садом по сравнению с тем, что принесет новый виток эскалации. Скажем, боевые действия могут затронуть не пять, как сейчас, а все десять областей Украины. Про вероятность применения ТЯО я вообще молчу.

И если не обозначить причины войны и виновных в ней, если и дальше делать вид что оно, как говорят на Украине, «само насралося», то перспектив позитивного завершения у всего этого вообще нет.

Выводя за скобки ответственности нынешний киевский режим и толкуя о мире именно с ним, мы рискуем, в случае успеха этого предприятия, получить по итогам войны его сохранение и консервацию. Вместе с той идеологической надстройкой, которая и привела к катастрофе. В чем тогда ценность такого мира – решительно непонятно.

И потом. Этот режим совсем не настроен с нами мириться, и не видит в мирных переговорах никакого смысла, о чем прямо заявляет устами своих формальных и неформальных спикеров.

Да даже если рассуждать с предельно циничных и прагматических позиций, все равно завершение войны без выявления ее причин и виновников к добру не приведет. У кого-то в Сети вычитал по этому поводу интересную мысль: перемирие на условиях статус- кво – это, по сути, победа противника.

Россия в таком случае получает лишь кусок земли вокруг Азовского моря и надолго и намертво связанные руки. И то, замечу, в лучшем случае. Никто не даст нам гарантий даже относительно этого самого «куска земли» вокруг Азова.

Подводя итог размышлениям. Важны не голые факты, а причины и следствия. Иначе противоречия, вызвавшие войну, так и останутся неразрешенными. И при таком раскладе никакое миротворчество впрок не пойдет. Остановить войну не выйдет, а если и выйдет, то это будет не крепкий долговременный мир, а его имитация.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть