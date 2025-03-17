Мир может оказаться внезапным для Украины, как инфаркт – Бортник

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Если Москва и Вашингтон договорятся, Украина не сможет сопротивляться их совместной позиции.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир может быть внезапным, как инфаркт или инсульт. Но инфаркт или инсульт это будет для нашей политической системы, не для других. И мы не можем сегодня полностью исключить сценарий, что на протяжении следующих недель США и Россия что-то подпишут, конкретное, и по Украине. И нам скажут: «Вот, там внизу можете подписать, а еще можете подписать соглашение о полезных ископаемых», – сказал Бортник.