Мир может проворонить Эрдогана, как в своё время – восхождение Гитлера – Кургинян

24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Даже если рассматривать действия президента Турции Реджепа Эрдогана с восстановительно-имперской точки зрения, как набор самых искренних благих желаний для своей страны и народа, всё равно проглядывается чудовищная историческая параллель.

Об этом в эфире YouTube-канала «Суть времени» заявил публицист и политолог Сергей Кургинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу демонизировать никакого Эрдогана. Я привожу некий пример, чисто условно, математически. Именно стерильно, математически, алгоритмически, кибернетически – такое существование Турции вполне равносильно существованию Германии после разгрома в 1-ой мировой войне и прихода Гитлера к власти.

Да, пришел фантастический мерзавец, исчадие ада, но ведь могла прийти и другая фигура, просто фигура немецкого реванша, которая бы заговорила снова о Рейхе и потерянных землях» – заявил Кургинян.

«Если бы эта фигура была именно не оккультно-супермистически невероятной, такой, как Гитлер, а вот такой восстановительно-имперской, то она была бы точно равна Эрдогану. Что такое неоосманизм и неотуранизм – это «виват, Рейх!».

И тут опять же возникает разумная позиция, которая состоит в том, что «ну и ладно». Гитлер – чудовище, повторяю, я ничего тут не хочу сравнивать, но позиция Сталина состояла именно в этом – «ну и ладно, ну, немцы хотят восстановить Рейх», – привёл пример публицист.