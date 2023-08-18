Мир на Украине может быть оказаться хуже войны
После завершения войны Украину ждут не менее тяжелые времена.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, с фронта будут возвращаться травмированные люди, которые не смогут найти работу и будут вынуждены промышлять всем, что станет доступным.
«Поздно или рано война закончится. Чтобы не получилось, как у немцев: «Наслаждайтесь войной, мир будет ужасным». Я этого даже больше боюсь, потому что нет ситуации, когда разрушена половина экономики, демонтируется полностью социалка, тем же ветеранам войны кто эти льготы будет обеспечивать, откуда возьмутся деньги», – сказал политолог.
«Люди придут – нет ни рабочих мест, никаких перспектив. Такое очень часто происходило в истории. Многие начнут делать то, что они умеют, добывать всеми способами. Во что при таких раскладах превратится страна? Год назад говорил – даже выиграв войну, можно проиграть мир. К сожалению, последовательно мы движемся к этой ситуации», – заявил Золотарев.
Спасибо!
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