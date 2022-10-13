Мир на Украине может наступить до конца года, если США пойдут на переговоры, – Карасев

13.10.2022  14:58 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Боевые действия на Украине могут закончиться до конца этого года, если России удастся заставить США и Украину пойти на переговоры. В противном случае, воевать будут с новой силой уже с ноября.

Об этом в эфире израильского интернет-канала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия на Украине могут закончиться до конца этого года, если России удастся заставить...

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«Если не удастся до конца ноября решить, тогда может быть новый виток войны, тогда уже будут готовы мобилизованные. Кстати говоря, я не исключаю, что это тоже такой план – мобилизованных сейчас готовить к тому, чтобы показать, что, если не будет согласия на разного рода торги геополитические и переговоры в разных форматах: «США-Россия», «Россия-Украина», то тогда и мобилизованные вступят в силу. И тогда удары по критической инфраструктуре будут более массированными и более разрушительными…

Это все рассчитано в преддверии саммита «Большой двадцатки». А затем уже, по результатам, так будет – либо война будет идти по нисходящей линии, деэскалации и затуханию, разного рода дипломатических урегулирований, и она может закончиться до конца 22-гго года, что я не исключаю, и считаю это более вероятным сценарием, либо уже в ноябре, когда мобилизованные получат выучку, получится новое боевое слаживание, и тогда уже разного рода комбинированные действия…

Это план Путина на осень – либо закончить войну до (конца) 22-го года каким-то дипломатическим треком или решением, либо ее интенсифицировать, эскалировать к концу года с переходом войны уже в овертайм на начало 23-го года», – заявил Карасев.

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