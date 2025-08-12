Мир на Украине может привести к экономическим потерям России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мировы цены на нефть могут упасть, если переговоры с президентом России и США на Аляске пройдут успешно.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я, безусловно являюсь сторонником траектории мира. Но надо быть готовым к тому, что если рынки поймут, что потенциал российско-украинского конфликта может быть исчерпан, а встреча Путина и Трампа — путь к серьезным переговорам о мире, рынки в понедельник откроются падением нефтяных цен», – сказал Симонов.

Наоборот, если разговор президентов Путина и Трампа будет неудачным, цены на нефть, по его мнению, могут подрасти.