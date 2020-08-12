Мир научился противостоять госдеповской технологии цветных революций – эксперт

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

События в Белоруссии, Иране, Венесуэле и ряде других стран демонстрируют, что в мире научились эффективно противостоять попыткам госпереворота посредством «цветных революций».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии свежий пример того, что методичка по осуществлению цветных революций Шарпа даёт сбои. Смотрите: Белоруссия, Иран, Венесуэла и Гонконг – это за 2019-2020 годы, где всё это не работает, и создаётся впечатление о том, что сформировалась определённая антиШарповская методичка для правительств, как бороться с такими протестами.

Потому что уже существует техника противодействия цветным революциям – это отключение интернета, обезвреживание, условно говоря, лидеров протеста и делегитимация.

Лидеры белорусского протеста были, и их было много; в Белоруссии сегодня задержано более 6 тысяч человек – это активисты протеста и его ядро. Теперь это ядро разбито.

Поэтому мы видим, что в последнюю ночь протесты снизились, а забастовка не получилась. Если не случится никакого эксцесса, то, скорее всего, этот протест будет подавлен», – заключил эксперт.